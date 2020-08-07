حسام أشرف: سعيد بأول مشاركة رسمية مع الزمالك .. وجميع اللاعبين "شجعوني"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعرب حسام أشرف لاعب الزمالك عن سعادته بعد مشاركته الرسمية الأولي مع الفريق اليوم أمام المصري البورسعيدي، وتحقيق الفوزوحصد النقاط الثلاثة ، مؤكداً أن جميع اللاعبين حرصت علي تشجيعه اليوم خاصة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق مما حفزه بشدة قبل اللقاء الرسمي الأول له.
وأضاف حسام أشرف في تصريحات عقب المباراة، أنه تلقي تعليمات خاصة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، موضحاً أنه قام بتنفيذ جميع طلباته.
حقق فريق الزمالك الفوز على المصري بهدف دون رد أحرزه محمود علاء في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي أقيمت بإستاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 و التى أقيمت على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 محتلاً المركز الثاني خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة من 17 لقاء.
بدأ الزمالك بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن ، والثلاثي في وسط الهجوم احمد سيد زيزو وحسام أشرف وإسلام جابر، وفي الهجوم مصطفي محمد.
بينما جاء تشكيل المصري :
حراسة المرمي: أحمد مسعود.
خط الدفاع: كريم العراقي، اسلام ابو سليمة، عمرو موسي، بهاء مجدي.
خط الوسط: محمد جابر، فريد شوقي، عمرو موسي، حسن علي، احمد شوشة.
خط الهجوم: محمود وادي.
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