كارتيرون: حسام أشرف موهبة كبيرة.. ونسعى لحصد المركز الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المصري في في اول مواجهة بعد عودة الدوري، والمؤجلة من الأسوع الرابع عشر من عمر المسابقة.
تابع كارتيرون، الناشئين في الزمالك مستواهم قريب من لاعبي الدرجة الأولي وطارق حامد كان يشكو من مشاكل في الحوض وعاد الي المعسكر وكذلك يوسف اوباما سيعود غداً للمعسكر بعد فحص إصابته في العضلة الأمامية بالقاهرة.
استطرد، بن شرقي واوناجم سيشاركان في المران بداية من الغد وهذه أمور مبشرة للغاية قبل خوض المنافسات القادمة، مشيرا إلى أن سيكمل العمل خلال الفترة القادمة والنتائج ستكون جيدة وأشكر الجهاز الطبي علي المجهود الذي قام به في فترة الاعداد وخرجنا باقل عدد من الإصابات.
ويرى كارتيرون أن مستوى حسام اشرف واسامة فيصل قريب جداً من لاعبي الدرجة الأولي وسعيد بمستواهم، وحسام اشرف لديه موهبة كبيرة وأطالبه باستغلال امكانياته، مشددا على أنه لا يخشي الدفع بأي ناشئ ولديه ثقة في اللاعبين ومن يقول ليس لديهم خبرات فسؤالي لهم متى سيحصلوا على هذه الخبرة ؟ ولابد من أشراكهم في المباريات من اجل اكتساب الخبرات.
حقق فريق الزمالك الفوز على المصري بهدف دون رد أحرزه محمود علاء في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي أقيمت بإستاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 و التى أقيمت على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 محتلاً المركز الثاني خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة من 17 لقاء.
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