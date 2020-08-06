شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يحرز هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 55 أمام المصري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احرز محمود علاء مدافع الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمي المصري بالدقيقة 55 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا علي استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري لتصبح النتيجة 1 / 0 للفريق الأبيض.

ظهر حسام اشرف لاعب الزمالك الشاب في التشكيل الأساسي لفريقه امام المصري البورسعيدي المقامة حاليا عليس استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة المصري المقرر انطلاقها في الثامنة مساءا ، ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 للدوري ، وجاء التشكيل كالتالي : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن ، والثلاثي في وسط الهجوم احمد سيد زيزو وحسام أشرف وإسلام جابر، وفي الهجوم مصطفي محمد.

من ناحية اخري عاد طارق حامد لاعب وسط الزمالك، إلي معسكر الفريق حيث تواجد في المقصورة خلال مواجهة المصري لمساندة الفريق بعد نهاية برنامجه التأهيلي الذي خاضه في القاهرة علي أن يستمر اللاعب في معسكر الفريق الممتد حتي مواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الإثنين المقبل في الدوري.

وخاض الزمالك 5 مباريات ودية استعدادا لمواجهة المصرى، بخوض مباراة ودية أمام سموحة فى المباراة التى أقيمت على ملعب إقامة الفريق بفندق برج العرب، وفاز بها الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن معسكر الزمالك ببرج العرب، ثم واجه الزمالك نظيره بيراميدز وهُزم بهدف دون رد، على استاد برج العرب، كما واجه الزمالك نظيره وادى دجلة فى مباراة ودية ثالثة ضمن معسكر الفريق استعدادًا لاستكمل منافسات الدورى الممتاز، وشهدت تألق عدد من اللاعبين الناشئين بالقلعة البيضاء حيث فاز الأبيض بأربعة أهداف دون رد، وخاض الزمالك مباراة ودية رابعة أمام فريق طنطا وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وأخيرًا واجه الزمالك نظيره طلائع الجيش وديًا على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

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