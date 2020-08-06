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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 | 8 | 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 | 8 | 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يقرر رسميًا انطلاق دوري الثالثة والرابعة في أكتوبر المقبل و الأهلي يحدد 3 أكتوبر موعدا لمباراة الوداد في نصف نهائي إفريقيا ويخطر الكاف
الأهلي يحدد 3 أكتوبر موعدا لمباراة الوداد في نصف نهائي إفريقيا ويخطر الكاف
اتحاد الكرة يقرر رسميًا انطلاق دوري الثالثة والرابعة في أكتوبر المقبل
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