شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السبب المفاجئ لغياب «بيل» عن مواجهة السيتي بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إن جاريث بيل لاعب الفريق، سيغيب عن المباراة المرتقبة للفريق أمام مانشستر سيتي، في مباريات الإياب من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وأكد زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ونقلتها «شبكة سكاي سبورت»، أن «بيل» لن يلعب المباراة لأنه «لا يريد أن يلعب المباراة» طبقاً لتصريحات المدير الفني.

وأوضح زيدان: «كانت هناك محادثة شخصية بيني وبين اللاعب، بيل فضل عدم لعب المباراة وكان هناك محادثة أخرى ولكنها بيني وبين اللاعب، في النهاية هو من قرر عدم خوض مباراة السيتي».

وأشار المدير الفني الفرنسي، أن الفريق الملكي في حالة جيدة ومستعد للمباراة بصورة قوية، موضحاً أن الفريق ليس في وضع جيد، ولكن اللاعبين سيحاولون تقديم مباراة جيدة من أجل الفوز والصعود للدور الثاني.

وعن حالة اللاعب «إيدين هازارد» قال زيدان أن اللاعب البلجيكي كان يشعر ببعض الانزعاج في نهاية الليجا الإسبانية، ولكن الأن هو أفضل بكثير، ويأمل أن يتمكن من مواصلة اللعب بدون إصابات أو انزعاج.

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