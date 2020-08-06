شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: كهربا في أحسن حالاته مع الأهلى وهيدرسيفلد صاحب قرار بقاء رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس عدلى القيعى، أن محمود كهربا لاعب الأهلى يقدم أفضل مستوياته مع الفريق في الوقت الحالي ولا نية لدى الجهاز الفني بقيادة فايلر في التفريط في اللاعب.

وقال عدلى القيعى في برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى: "كهربا في أحسن درجات التركيز والعطاء مع الأهلى وفايلر مبسوط جدا به ورفض فكرة إعارته نهائيا، لأنه بينفذ كل تعليماته، والدليل المباريات الودية، وكفاية كلام مالوش أي أساس من الصحة عن تفكير الأهلى في إعارته".

وعن رمضان صبحى، قال عدلى القيعى: "الأهلى ورمضان صبحى متفقين على كل شيء ولكن الأمر مرتبط بهيدرسيفلد الإنجليزى وليس رمضان صبحى والأهلى يتعامل بجدية على ضم اللاعب نهائيا".

وأوضح عدلى القيعى: "الأزمات المفتعلة بقيت صناعة.. المفروض نتكلم عن عودة الدورى ولكن يتخلق أزمة ونفضل نتكلم فيها بعيدا عن الحدث الأكبر حاليا".

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وأضاف القيعى: "نتحدث عن حسام عاشور واحد من أكثر الناس اللى بنحترمه، ومصلحة الأهلى حاليا أحيانا تتحكم بأن يتفق مع لاعب على أنه خارج حساب الأهلى ونطلب منه الاعتزال أو الخروج لمكان آخر لأن الفترة الحالية لا تحتاج تواجده".

وتابع عدلى القيعى: " مش عارف الأهلى عمل إيه مع عاشور.. دا الاحترافية والدليل على ذلك هو أحمد فتحى الراجل تفاوض ورفض العرض وانتقل لبيراميدز وحتى الآن يعامل معاملة كبيرة ونفس الشىء مع شريف إكرامى، ولا المفروض الاهلى يجامل لاعب ويضحى بلاعب صاعد، ولكن حسام عاشور خرج وحط الأهلى تحت ضغط ويتكلم عن مجلس الإدارة والمشاكل تحل في الغرف المغلقة وهذا سبب الأزمة".

وطلب القيعى من عاشور عدم الحديث في وسائلا الإعلام قائلا: " كفاية كلام ودع الزمن يداوى الجروح التي حدثت وبلاش كلام لأنك ستخسر كتير".