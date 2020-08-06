شكرا لقرائتكم لابورت: جاهزون لمواجهة ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال إيمريك لابورت مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إن فريقه "جاهز للقتال" أمام ريال مدريد عندما يلتقيان غدا الجمعة في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، حيث يأمل الفريق في الاستمرار بمهمته للتتويج بلقب البطولة للمرة الأولى.

ويملك مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي ست مرات، أفضلية من خلال فوزه ذهابا 2 - 1، وذلك بعد أن سجل كيفين دي بروين ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة ليحقق الفريق فوزا صعبا في ملعب برنابيو. ويرجع هذا الفوز لشهر فبراير الماضي وذلك قبل توقف منافسات كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويأمل لابورت، الذي أصيب في أوتار الركبة في مباراة الذهاب، ألا تلعب فترة التوقف التي استمرت لخمسة أشهر عاملا كبيرا في تحديد المتأهل للبطولة المصغرة التي تقام في لشبونة بداية من دور الثمانية.

وقال :"لا أعلم كيف ستؤثر (الفجوة بين المباراتين) على المباراة، ولكننا مستعدون لمواجهتهم وسنكون مستعدين للقتال حتى النهاية. أتمنى أن نتمكن من الفوز والتأهل للمرحلة التالية".

وتأهل مانشستر سيتي لدور الثمانية في آخر موسمين ولكنه ودع البطولة من ناديين إنجليزيين، حيث ودع البطولة في العام الماضي أمام توتنهام، وقبلها بعام أمام ليفربول.

ويمر فريق ريال مدريد بحالة جيدة قبل رحلته لملعب الإمارات، معقل فريق مانشستر سيتي، حيث إن الفريق لم يخسر في آخر عشر مباريات، فيما خسر مانشستر سيتي مباراتين في آخر عشر مباريات من بينها مباراة الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال.

وقال جابريل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي: "ريال مدريد لديه العديد من اللاعبين المميزين ومباراة الإياب ستكون صعبة للغاية على الفريقين، يمكن حدوث أي شيء. على أرضنا يمكننا التحكم في المباراة، ولكن يجب أن نعلم أن بإمكانهم أن يتغلبوا علينا".

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وسجل جيسوس هدف التعادل في مباراة الذهاب على ملعب برنابيو في الدقيقة 78، وذلك بعد أن افتتح إيسكو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 60. وقال المهاجم البرازيلي إنهم سيبحثون عن التوجيه من دي بروين في مباراة الإياب.

وعادل البلجيكي دي بروين الرقم القياسي من حيث صنع الأهداف بعد أن صنع 20 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهي أحد الأصول التي يعتقد جيسوس أنها ستكون حاسمة في نجاح الفريق.

وقال: "أعتقد أن في كل مباراة يمكنه أن يصنع ثلاث أو أربع فرص لنا. هذا الموسم أهدرنا العديد من الأهداف، كان ينبغي أن يكون كيفين صنع 30 هدفا. لديه مميزات كبيرة وهو دائما يبحث عن المهاجمين. من الرائع اللعب معه".

وأيا كانت نتيجة مباراة الغد، بإمكان فريق مانشستر سيتي أن يشعر بالراحة بعد معرفتهم إنهم سيعودون لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتعين على النادي أن يقاتل لإلغاء عقوبة منعه من المشاركة في البطولات الأوروبية لموسمين، التي وقعت عليه من قبل الاتحاد الأوروبي (يويفا)، لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف، والتي ألغتها المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي في يوليو الماضي.

وقال جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي: "كنادٍ، كمؤسسة، لا يمكن للناس فهم مدى صعوبة الوقت الذي مررنا به في النادي، وأن نكون مشتبه به في شيء لم نفعله". وكانت هناك بعض التساؤلات بشأن التزام جوارديولا مع النادي خاصة أن عقده ينتهي الصيف المقبل، ولكن المدرب الإسباني أكد أنه سيبقى.

وقال: "الآن ليس وقت (التحدث بشأن العقود). يتبقى في عقدي عام واحد، بالنسبة لمدير فني فإنه وقت طويلا للغاية".