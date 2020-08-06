شكرا لقرائتكم خبر عن ظواهر نشاهدها لأول مرة مع استئناف الدورى فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الجماهير العاشقة للدورى المصرى عودة الحياة الكروية مجدداً الليلة بعد غياب يقترب من الأربعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وتُستأنف المنافسات بمواجهة الزمالك أمام المصرى باستاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ14، فى تمام الثامنة مساءً وسط ترقب للأحداث .

ومع عودة الدورى تظهر فى الملعب ظواهر مختلفة عن المعهود عليها فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ويرصد الخليج 365 أبرزها فى التقرير التالى :

قياس درجات الحرارة للاعبين :

تشهد عودة الدورى قياس درجات حرارة اللاعبين قبل النزول إلى أرض الملعب للتأكد من عدم ارتفاعها عن 37 درجة .

عدم مصافحة لاعبى الفريقين :

فرضت الإجراءات الاحترازية مع عودة الدورى المصرى عدم مصافحة لاعبى الفريقين فى أرض الملعب لعدم انتشار فيروس كورونا.

مخاوف اللاعبين من التلامس :

وتشهد عودة الدورى تطبيق الاجرءات الاحترازية التى تنص على عجدم التلامس بين اللاعبين خاصة أن هناك مخاوف ملحوظة على اللاعبين من تلامس بعضهما فى أرض الملعب، خاصة أن الفيروس حامله من المحتمل أنه لم يظهر عليه أى أعراض .

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غياب فرحة الأهداف بالأحضان :

و فرحة اللاعبين بعد إحراز الأهداف لم نراها كما هي فى الملاعب الفترة المقبلة وسيكتفى اللاعب بالتعبير عن الفرحة بمفرده .

عدم التقاط صورة تذكارية للفريقين :



كما أن عودة الدورى ستشهد عدم التقاط الفرق للصور التذكارية قبل المباراة كأجراء إحترازى أيضا لتطبيق التباعد الإجتماعى .

عدم إقامة مؤتمر صحفى :

وتشهد عودة الدورى عدم إقامة المؤتمر الصحفى لأى مباراة، خاصة أن يقام فى حجرة مغلقة و هذا لا يمكن فعله فى زمن الكورونا .

مخاوف اقتراب الحكم من اللاعبين :

كما أن حكم اللقاء مثله مثل أى شخص يخشى الإصابة بالفيروس، وبالتأكيد سيحافظ على مساحة لائقة بينه و بين اللاعبين فى الملعب كإجراء احترازى .