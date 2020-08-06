شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يطلب تسجيل مواجهة المصرى والزمالك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، تسجيل مواجهة المصرى البورسعيدى أمام الزمالك، والتى تنطلق فى الثامنة مساءً على ملعب برج العرب، والمؤجلة من الجولة الـ14 للدورى المصرى والتى سيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

يأتى ذلك من أجل متابعة أهم نقاط القوة والضعف للفريق البورسعيدى قبيل مواجهته منتصف الشهر الجارى، بالجولة الــ19 من عمر المسابقة المحلية.

وتعود مسابقة الدورى بعد غياب 150 يوما فى أعقاب تفشى فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

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كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وخاض الإسماعيلى أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدورى تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.