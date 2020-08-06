رسميًا.. إنتر ميلان يضم سانشيز مجانا من مانشستر يونايتد

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم عن تجديد عقد المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز لمدة ثلاث مواسم قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال إنتر ميلان عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر في

بيان الخميس "انضم اليكسيس سانشيس إلى إنتر ميلان بعقد حر، ويمتد عقد اللاعب البالغ 31 عاماً مع إنتر إلى 30 يونيو 2023.

وكان النروجي أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أكد الأربعاء بعد تأهل فريقه إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، أن عقد سانشيز مع إنتر أصبح دائما.

وسجل سانشيز، لاعب أودينيزي الإيطالي وبرشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي السابق، 4 أهداف في 31 مباراة مع إنتر.