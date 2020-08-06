حكم كارثة "آنفيلد" يدير مواجهة برشلونة ونابولي

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن هوية طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما، يوم السبت المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

واختار الاتحاد الأوربي تعيين الحكم التركي

كونيت شاكير لإدارة لقاء برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إيطاليا.

وأدار شاكير لفريق برشلونة تسع مباريات سابقة، لم يخسر الفريق الكتالوني سوى

مباراة الريمونتادا الشهيرة أمام ليفربول الإنجليزي، والتي تسببت في خروج مهين للبلوجرانا من دوري أبطال أوروبا ، عندما سقط على ملعب آنفيلد برباعية نظيفة، بعد أن كان فائزًا على أرضه بثلاثية دون رد.

طاقم تحكيم مباراة برشلونة ونابولي:

حكم ساحة: خونيت شاكير (تركيا)

Advertisements

حكم مساعد أول: باهتين دوران

حكم مساعد ثان: طارق أونجون

حكم رابع: خليل أوموت ميلير

حكم الفيديو (VAR): ميتي كاكافان