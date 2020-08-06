رسميًا.. بيع نادي روما الإيطالي لشركة أمريكية

أعلن نادي روما الإيطالي، رسميًا، أنه توصل لاتفاق رسمي مع مجموعة "فريدكين" الأمريكية من أجل بيع النادي، بعد الاتفاق مع جيمس بالوتا مالك الجيالوروسي السابق، الذي وقع العقد مساء أمس الأربعاء، مقابل 591 مليون يورو.
جاء ذلك في بيان رسمي كما يلي:
"تعلن شركة روما عن توقيع اتفاقية شراء الأسهم الملزمة مع شريكة فريديكين جروب التي بموجبها سوف يبيع النادي حصته وبعض الأعمال التجارية ذات الصلة إلى مجموعة فريدكين بما في ذلك الأموال التي تم إتاحتها لدعم رأسمالهاالمخطط لها وسوف يتولى فريدكين بعض الالتزامات المتعلقة بالنادي.
سيتم تنفيذ الصفقة من خلال البيع الكامل لحصص روما لصالح فريدكين بما يعادل 86.6% من رأسمال النادي منها مساهمة مباشرة بنسبة 3.3% من رأس المال واستثمار غير مباشر بما يوازي 83.3% مملوكة لروما من خلال شركتها الفرعية بسعر شراء قدره 0.1165 يورو لكل سهم.
وتنص المعاملة على أن فريدكين سيحصل على 100% من جميع أسهم رأسالمال بالشركات في مقابل دفع 591 مليون يورو.
ومن المتوقع إغلاق الصفقة بحلول نهاية أغسطس 2020 حيث تخضع للشروط القياسية لهذا النوع من المعاملات ويحق لروما إنهاء الاتفاقيات الموقعة وخصم المبلغ المدفوع كضمان لرسوم الإنهاء وفي حال عدم إتمام المعاملة حتى 17 أغسطس المقبل أو قبل هذا التاريخ وهي المدة التي وضعها روما.
كما يحق لروما وفريدكين إنهاء الاتفاقية الموقعة من دون الاحتفاظ بأي رسوم إنهاء وذلك في حال عدم إتمام الصفقة بحلول 31 أغسطس.
سيؤدي إتمام الصفقة إلى التزام فريدكين بإطلاق عرض عام إلزامي على الأسهم القائمة بالنادي والتي تمثل 13.4% من رأس المال وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
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