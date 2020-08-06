شبان قنا: أندية الدرجة الثانية تعاني من تجاهل اتحاد الكرة

كشف كمال زين المدير الفني لفريق شبان قنا، أن هناك تجاهل كبير من جانب اتحاد كرة القدم، لأندية دوري الدرجة الثانية.
وقال زين في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "سعداء بعودة دوري الدرجة الثانية، وحتى الآن لا نعرف هل هناك مسحاتأم لا، ولدينا ظروف صعبة للغاية من الناحية المالية".
وأضاف:" نادي البنك الأهلي قام بإجراء مسحة على نفقته، بداية المباريات يوم 20 سبتمبر، من أجل خوض خمس مباريات فقط، الأمر صعب للغاية وحتى الآن لمنبدأ التدريبات، وهناك بعض اللاعبين خائفين من التواجد في التدريبات بسبب فيروس كورونا".
وواصل:" قد نضطر اللعب بالناشئين، أو عدم لعب المباريات إطلاقا، في ظل عدم إجراء مسحات حتى الآن، وسنبلغ اتحاد الكرة بذلك".
وأكمل:" كل ما نطلبه من اتحاد الكرة هو معرفة موعد المسحات من أجل بدء التدريبات، وأتمنى ان تعود الأمور بشكل أفضل في الفترة المقبلة".
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