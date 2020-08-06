رياضة | إزالة نصب عائم للحلقات الأولمبية الخمس في طوكيو بشكل مؤقت

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إزالة نصب عائم للحلقات الأولمبية الخمس في طوكيو بشكل مؤقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت حكومة مدينة طوكيو إزالة نصب عائم للحلقات الأولمبية الخمس، اليوم الخميس، مؤقتا من موقعه في طوكيو باي، ضمن إجراءات السلامة والصيانة بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للعام المقبل، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.

جرى قطر البارجة التي تحمل النصب العائم إلى مصنع في مدينة يوكوهاما جنوب طوكيو، والذي تم تصنيع النصب به.

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ويبلغ عرض النصب العائم 33 مترا وارتفاعه 15 مترا ووزنه حوالي 69 طنا ، وتم تدشينه في كانون ثان/يناير الماضي، في ظل سعي طوكيو لبنائه قبل الأولمبياد التي تأجلت للعام المقبل.

وتحتاج طوكيو لحوالي أربعة أشهر لتنفيذ أعمال الصيانة والسلامة بالنصب العائم.

وسيتم وضع النصب العائم في مكانه الحالي عقب الانتهاء من أعمال السلامة والصيانة.