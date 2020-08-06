رياضة | محمد صلاح يفاجئ جمهوره بصورة جديدة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يفاجئ جمهوره بصورة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على نشر صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر صلاح في الصورة عاري الصدر وعلى رأسه طاقية "كاب" ويغطي عينيه بنظارات شمسية كبيرة العدسات، في إطلالة غير مألوفة لعشاق النجم المصري.

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ويبدو أن صلاح يقضي إجازته رفقة عائلته في أحد الشواطئ.

يذكر أن صلاح حقق العديد من الجوائز الفردية منذ انضمامه إلى ليفربول صيف عام 2017 قادما من روما الإيطالي، كما توج رفقة "الريدز" بدوري أبطال أوروبا الموسم الفائت، والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم.

واكتفى صلاح بالمركز الخامس على جدول ترتيب هدافي "البريميرليج" هذا الموسم برصيد 19 هدفا، بعد أن توج بلقب هداف المسابقة في الموسمين الماضيين.