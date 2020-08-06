رياضة | نهائي الدرع الخيرية.. تعرف على موعد مباراة آرسنال وليفربول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نهائي الدرع الخيرية.. تعرف على موعد مباراة آرسنال وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ليفربول، لمواجهة نظيره أرسنال، يوم التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الدرع الخيرية.

وتقام مباراة ليفربول أمام أرسنال، على أرضية ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويشارك ليفربول في المباراة النهائية، باعتباره بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والذي توج به بعد غياب دام لأكثر من 30 عامًا.

بينما يشارك أرسنال في المباراة النهائية، بصفته حامل بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والذي توج بها على حساب تشيلسي، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.