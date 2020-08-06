- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عقد جديد لسانشيز مع إنتر ميلان حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز عقدا لثلاث سنوات مع انتر الايطالي، بعقد حر قادما من مانشستر يونايتد الانجليزي، بعد اعارته الى الفريق اللومباردي الموسم الماضي.
وقال فريق مدينة ميلانو في بيان صحافي «انضم اليكسيس سانشيز إلى نيراتزوري بعقد حر». ويمتد عقد اللاعب البالغ 31 عاما مع انتر الى 30 يونيو 2023.
وكان مدرب يونايتد النروجي اولي غونار سولسكاير اكد أول من أمس بعد تأهل فريقه الى ربع نهائي الدوري الاوروبي لكرة القدم، ان عقد سانشيز مع انتر اصبح دائما. وسجل سانشيز، لاعب اودينيزي الايطالي وبرشلونة الاسباني وارسنال السابق، اربعة اهداف في 31 مباراة مع انتر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | عقد جديد لسانشيز مع إنتر ميلان حتى 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.