شكرا لقرائتكم خبر عن «بن شرقي» و«أوناجم» يبدأن برنامجهما التأهيلي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ الثنائى المغربى، أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، البرنامج التأهيلى الذي قام المدير الفني بوضعه لهما، غدا الجمعة.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، في تجهيزهما للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، والوصول لقمة مستواهما الفني والبدنى، خصوصا وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة في الدورى الممتاز، بالإضافة إلى مباراة الرجاء المغربى، في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، المقررة الشهر المقبل، حيث تلعب مباراة الذهاب في المغرب، بينما ستلعب مباراة الإياب في القاهرة.

وكانت نتيجة مسحة كورونا الخاصة باللاعبان جاءت سلبية وبناء عليه تقرر انضمامها للمعسكر.