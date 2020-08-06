شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي.. ويخضع لمسحة طبية الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة نظيره إنبي المقرر لها مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الأربعاء، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء اليوم.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لمسحة طبية ظهر الجمعة المقبل، عقب نهاية المران الصباحي، وذلك ضمن البروتوكول الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة، والذي يؤكد إجراء مسحات طبية لفرق الدوري قبل المباريات الرسمية.