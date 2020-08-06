شكرا لقرائتكم خبر عن عقب ظهور أول إصابة كورونا.. مسحة عاجلة لفريق سلة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبي الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادى الاتحاد السكندري، مسحة طبية مفاجئة وعاجلة للكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك عقب ظهور إيجابية عينة أحد اللاعبين. وعقب ظهور إيجابية اللاعب تقرر عزله ووضعه بالعزل المنزلى تحت إشراف طبيب الفريق محمد كمال، الذي سيتولى الإشراف على حالة اللاعب حتى تعافيه. وقرر محمد مصيلحى رئيس النادى، إلغاء تدريبات الفريق اليوم الخميس، لحين ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها اللاعبون في الساعات الأولى من صباح اليوم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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