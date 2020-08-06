شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يُعسكر في برج العرب استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري، معسكرا مغلقا اعتباراً من اليوم الخميس، بأحد فنادق برج العرب بالإسكندرية، وحتى موعد لقاء الزمالك، المقرر له يوم الإثنين المقبل، في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد برج العرب.
وخاض الفريق العديد من المباريات الودية التحضيرية استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.
ويسعى طلعت يوسف المدير الفني للفريق، للوصول إلى التشكيلة الأساسية من خلال التدريبات الجماعية قبل اللقاء تمهيدًا للدفع بأبرزهم في اللقاء.
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