رياضة | ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود اليوم الخميس، منافسات بطولة الدوري الممتاز بعد فترة توقف طويلة دامت أكثر من 5 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بينما يحتل المصري المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الزمالك والمصري اليوم :-

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

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8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة