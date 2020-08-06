الدوري المصري .. موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق الكرة المصرية، عودة الدوري المصري اليوم الخميس، بعد توقف دام لعدة شهور بسبب جائحة كورونا، ويلتقي فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره المصري مساء غدا الخميس، في مباراة افتتاحية للدوري المصري عقب قرار استئنافه بعد توقف طويل بسبب كورونا.الزمالك والمصري
الزمالك ضد المصريموعد مباراة الزمالك ضد المصري
يلتقي فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره المصري مساء غدا الخميس، في مباراة افتتاحية للدوري المصري عقب قرار استئنافه بعد توقف طويل بسبب كورونا.
موعد مباراة الزمالك ضد المصري والقنوات الناقلة
تقام المباراة في فى الثامنة من مساء اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.
الزمالك والمصري
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري
ستذاع مباراة الزمالك ضد المصري على قناة أون تايم سبورت.
الزمالك ضد المصري
الزمالك ضد المصري .. الجبلاية: الجيش الأبيض يضرب ركلة البداية تكريماً له
كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بإتحاد الكرة أن الجيش الابيض سيقوم بركلة البداية لمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى اليوم تكريماً لهم على دورهم فى جائحة كورونا ، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت أف أم :" سأتواجد اليوم فى برج العرب للمشاركة فى الترتيب لأول مباراة فى الدوري بزمن الكورونا بين الزمالك والمصرى ، وإتحاد الكرة قرر أن يقوم بركلة البداية للقاء مجموعة من الاطباء بالبالطو الابيض سيقومون بتطهير الكرة ثم يغادرون الملعب قبل بداية المباراة فى محاولة لتكريم الجيش الابيض الذى كان حائط الصد المنيع للمصريين فى جائحة كورونا"
ويضيف محمد سلطان :"نتائج مسحة كورونا للزمالك والمصرى وحكام اللقاء جاءت سلبية وعلى الفور تم ارسالها للجنة المسابقات لإعتماد دخول عناصر المباراة للملعب بعد التأكد من سلبية مسحاتهم وهو الامر الذى سيكون متواجد قبل كل مباراة".
وتابع رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة :" المراقب الطبى سيكون موجود قبل مباراة الزمالك والمصرى بساعتين ليتأكد من تطهير الملعب ويتواصل مع الجهاز الطبى بالناديين أول بأول".
الزمالك ضد المصري .. كارتيرون يؤجل إعلان القائمة
الزمالك والمصري
وفضل الفرنسى كارتيرون، ، تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة المصرى المقرر اقامتها على ستاد برج العرب، ليتم إعلانها غدًا، حيث ستضم القائمة 20 لاعبًا ويحق لكل فريق إجراء 5 تغييرات فى المباراة.
الزمالك ضد المصري
الزمالك ضد المصري .. تشكيل الأبيض المتوقع
الزمالك والمصري
ومن المتوقع أن يحاول كارتيرون تعويض غياب بن شرقي وأوناجم وطارق حامد وأوباوما وشيكابالا وعبد الله جمعة وامام عاشور الذين تأكد غيابهم ويسعي إلى خوض اللقاء بتشكيل مكون من كلا من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
الدفاع: حازم إمام ،محمود علاء، محمود الونش، ، محمد عبد الشافي
الوسط: فرجاني ساسي، محمد حسن، كريم بامبو
في الهجوم: مصطفى محمد، إسلام جابر، و أسامة فيصل.
الزمالك ضد المصري
الزمالك ضد المصري .. طارق العشري يقرر البدء بـ محمود وادى
بينما استقر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على البدء بالفلسطينى محمود وادى لقيادة هجوم الفريق أمام الزمالك باعتباره الأكثر جاهزية بسبب معاناة أحمد جمعة من الإصابة التى ألمت به الموسم قبل الماضى ، بينما مازال النيجيرى اوستن اموتو تحت التأهيل بعد إجرائه لعملية جراحية ببورسعيد قبل بداية المعسكر الذى أقيم ببرج العرب .
الزمالك ضد المصري
الزمالك ضد المصري .. العشري يعلن قائمة المصري البور سعيدي
وأعلن طارق العشرى قائمة لاعبيه التى سافرت لبرج العرب للانتظام بأحد الفنادق استعدادًا لمواجهة الزمالك والتى ضمت 25 لاعبا على النحو التالى : -
أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى.
كريم العراقي ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، بهاء مجدي ، عمر كمال عبد الواحد ، الناشئ أحمد يوسف لخط الظهر.
عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر ، حجاج عويس ، اسلام عطية ، حسن علي ، أحمد عادل “ميسي” ، أيمن ندا ، عبد الرحمن زين ، محمد زكريا شيكا ، الناشئ زياد فرج لخط الوسط
الزمالك ضد المصري
محمود وادي ، أوستين أموتو لخط الهجوم.
ومن المتوقع أن يخوض المصري اللقاء بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : أحمد مسعود
الدفاع : كريم العراقي ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، بهاء مجدي
الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا، حجاج عويس
الهجوم : عبد الناصر دي ماريا، محمود وادي
الزمالك ضد المصري
وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ، أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة على النحو التالى، محمد عادل حكم ساحة، تحسين أبو السادات وأحمد حسام مساعدان، وعبد العزيز السيد حكم رابع، وأمين عمر حكم لتقنية الفيديو وأحمد حمدى مساعد حكم فيديو.
ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.
ويتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة حصدها يليه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة، ويحتل المركز الثالث بيراميدز، برصيد 32 نقطة ثم الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة.
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