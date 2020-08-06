الدوري المصري .. موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة المصرية، عودة الدوري المصري اليوم الخميس، بعد توقف دام لعدة شهور بسبب جائحة كورونا، ويلتقي فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره المصري مساء غدا الخميس، في مباراة افتتاحية للدوري المصري عقب قرار استئنافه بعد توقف طويل بسبب كورونا.الزمالك والمصري

الزمالك ضد المصريموعد مباراة الزمالك ضد المصري



يلتقي فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره المصري مساء غدا الخميس، في مباراة افتتاحية للدوري المصري عقب قرار استئنافه بعد توقف طويل بسبب كورونا.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري والقنوات الناقلة

تقام المباراة في فى الثامنة من مساء اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك والمصري

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

ستذاع مباراة الزمالك ضد المصري على قناة أون تايم سبورت.

الزمالك ضد المصري

الزمالك ضد المصري .. الجبلاية: الجيش الأبيض يضرب ركلة البداية تكريماً له

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بإتحاد الكرة أن الجيش الابيض سيقوم بركلة البداية لمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى اليوم تكريماً لهم على دورهم فى جائحة كورونا ، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت أف أم :" سأتواجد اليوم فى برج العرب للمشاركة فى الترتيب لأول مباراة فى الدوري بزمن الكورونا بين الزمالك والمصرى ، وإتحاد الكرة قرر أن يقوم بركلة البداية للقاء مجموعة من الاطباء بالبالطو الابيض سيقومون بتطهير الكرة ثم يغادرون الملعب قبل بداية المباراة فى محاولة لتكريم الجيش الابيض الذى كان حائط الصد المنيع للمصريين فى جائحة كورونا" ويضيف محمد سلطان :"نتائج مسحة كورونا للزمالك والمصرى وحكام اللقاء جاءت سلبية وعلى الفور تم ارسالها للجنة المسابقات لإعتماد دخول عناصر المباراة للملعب بعد التأكد من سلبية مسحاتهم وهو الامر الذى سيكون متواجد قبل كل مباراة". وتابع رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة :" المراقب الطبى سيكون موجود قبل مباراة الزمالك والمصرى بساعتين ليتأكد من تطهير الملعب ويتواصل مع الجهاز الطبى بالناديين أول بأول".

الزمالك ضد المصري .. كارتيرون يؤجل إعلان القائمة

الزمالك والمصري

وفضل الفرنسى كارتيرون، ، تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة المصرى المقرر اقامتها على ستاد برج العرب، ليتم إعلانها غدًا، حيث ستضم القائمة 20 لاعبًا ويحق لكل فريق إجراء 5 تغييرات فى المباراة.

الزمالك ضد المصري

الزمالك ضد المصري .. تشكيل الأبيض المتوقع

الزمالك والمصري