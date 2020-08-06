الامارات | تعرف إلى موعد مباراتي الأهلي والزمالك بعد عودة الدوري المصري بتوقيت الإمارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد مباراتي الأهلي والزمالك بعد عودة الدوري المصري بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود مسابقة الدوري المصري اليوم بعد توقف دام 147 يوماً من تاريخ آخر مباريات أقيمت قبل التوقف بسبب تفشي جائحة كورونا، وهي البطولة التي شهدت الفترة الماضية الكثير من الجدل بسبب ارتفاع حالات كورونا التي تم اكتشافها ومعارضة أكثر من نادي استئناف البطولة التي يتصدرها الأهلي بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
وكانت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني قد أعلنت عن جدول المسابقة، والتي تقرر أن يبدأ بالمباريات المؤجلة أولًا للفرق، ثم إستكمال الجولات الأخرى.
ويفتتح فريق الزمالك بطولة الدوري بعد الاستئناف بمباراته أمام فريق المصرى اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب، فى مباراة مؤجلة من الجولة الـ 14، وتنطلق فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ثم يلتقى الأهلي مع فريق إنبى، يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى لقاء مؤجل من الجولة الـ15، وتنطلق المباراة فى تمام العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
وكانت مسابقة الدورى المصري قد توقفت في منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا، بقرار من رئاسة مجلس الوزراء المصري، وقبل توقف الدوري أقيمت 3 مباريات بالدوري وكانت بتاريخ 11 مارس، وجمعت بين الأهلي وسموحة، وبيراميدز وإنبى، وطنطا ووادى دجلة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر.
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