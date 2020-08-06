شكرا لقرائتكم خبر عن الملياردير الأمريكي فريدكين يشترى نادي روما الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس أن الملياردير الأمريكي دان فريدكين أبرم صفقة لشراء النادي. وأضاف النادي أن العقود الرسمية للصفقة وقعت يوم الأربعاء مقابل نحو 591 مليون يورو (702 مليون دولار). وقال جيمس بالوتا رئيس روما في بيان ”وقعنا العقود الليلة وخلال الأيام المقبلة سنعمل سويا على اتمام الإجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بانتقال ملكية النادي“. وأضاف بالوتا ”خلال الشهر الماضي كشف دان ورايان فريدكين عن التزامهما الكامل بإتمام الصفقة وقيادة النادي بصورة إيجابية وأنا على ثقة بأنهما سيقودان النادي إلى مستقبل كبير“. وكانت مجموعة من المستثمرين الأمريكيين بقيادة بالوتا اشترت النادي في 2012. وينحدر بالوتا من أصول إيطالية وقد حاول جاهدا النهوض بالنادي الذي فاز بالدوري الإيطالي أخر مرة في 2001. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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