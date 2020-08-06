شكرا لقرائتكم زي النهاردة.. الأهلي يخسر من روما بثلاثية ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 6 أغسطس 2008 ، خسر الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة أمام روما الإيطالي في مباراتهما الودية في استاد القاهرة ،أنهى روما الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه ماورو إسبوسيتو من عرضية سيسينيو ثم أضاف ماتيو بريجي وديفيد بيتزارو هدفين في الدقيقتين 78 و79 ، وأنهى الأهلي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المعتز بالله إينو لحصوله على إنذارين.

بدأ الأهلي اللقاء بأربعة لاعبين فقط من التشكيل الأساسي وهم عماد متعب، وجيلبرتو، ووائل جمعة وأمير عبد الحميد مع الاعتماد على عدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص في الفترة الماضية.

وشهد اللقاء أولى مشاركات حسين علي مع الأهلي بعد انتقاله من بتروجيت وأحمد حسن فرج المنضم حديثا من المحلة كما اشترك محمد أبو تريكة في الشوط الثاني بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

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وفي المقابل، لعب لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما بعدد من البدلاء مطعمين ببعض اللاعبين الكبار مثل سيموني بيروتا ودانييلي دي روسي وألبرتو أكويلاني وفيليب ميكسيس.

بداية مواجهات الأهلي الكبرى كانت في مباراة ودية أمام برشلونة العملاق الإسباني وخسرها الأحمر بنتيجة 6-1 عام 1960، وسجل الشيخ طه إسماعيل الهدف الوحيد، ولم ينتظر الأهلي طويلا حتى أعلن عن روح الفانلة الحمراء حين حقق فوزًا تاريخيًا على بنفيكا البرتغالي بطل أوروبا عام 1962 بنتيجة 3-2، وسجل الشيخ طه اسماعيل هدفين في مرمى رفاق الأسطورة إيزيبيو وكان الهدف الثالث من نصيب بدوي عبد الفتاح.

مع بداية الألفية الجديدة وتتويج النادي الأهلي بلقب نادي القرن الأفريقي، كان الفوز التاريخي على ريال مدريد الإسباني نادي القرن الأوروبي بكامل نجومه في 2001 بهدف النيجيري صنداي والذي صنعه المتألق حسام غالي على ستاد القاهرة الدولي.