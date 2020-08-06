شكرا لقرائتكم شوبير: الثانوية بارقة أمل للكرة المصرية..وعمرو دياب ناجح ومجتهد وذكى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ، جماهير الكرة المصرية بعودة بطولة الدوري بعد توقف دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت أف أم :" حمد الله على سلامة الكرة المصرية ، مبروك عودة الدوري بعد توقف طويل ، مبروك عودة المسابقة الاهم فى مصر ، مبروك لكل من قبل التحدى وصمد وأصر على عودة الروح لجسد الكرة المصرية".

وتابع شوبير:" طوال أزمة كورونا كان الحديث ينحصر عن ضرورة الغاء المسابقة ولكن الدولة المصرية رفضت وأصرت على عودة الانشطة الرياضية مثلما فعلت فى المنظومة التعليمية حينما أصرت على إقامة إمتحانات الثانوية العامة رغم وابل الهجوم الذى تلقاه الدكتور طارق شوقى وزير التعليم الذى تحمل بجلد وصبر موجة الهجوم ومع ذلك خاض الطلاب الامتحانات وظهرت النتيجة ولم تكون هناك إصابات رغم كثرة عدد الطلاب الذى وصل لـ 600 ألف طالب ولم تكن هناك سوى حالات اشتباه بكورونا فقط ، وسارت الامور على مايرام فيما يشبه الاعجاز وهو مايمنح الكرة المصرية بارقة أمل لإستكمال مسابقاتها دون خسائر".

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وأشاد شوبير بأغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة قائلا :" طول عمره ناجح ومجتهد وناصح وذكى ودماغه متكلفة ، عامل اغنية حلوة بستايل جميل ، وعاد للاغانى الوطنية اللى بتدخل القلب".

وطرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، التي يروج فيها للسياحة المصرية، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وإنتاج موسى عيسى، وإخراج طارق العريان، وأهداها عمرو لعدد من المحافظات والمدن المصرية، حيث قام بذكر 25 محافظة ومدينة مصرية في الأغنية، من بينها أسوان والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسيوط والشرقية وسيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والفيوم ومطروح.