شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: عقوبات كهربا وشيكابالا سارية ولا تعديل فيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضمن البيان الرسمى الذى أصدرته اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، صباح اليوم، تأكيدا على أن سريان جميع العقوبات التى تم اتخاذها قبل توقف الدورى سواء على الأندية أو اللاعبين، فى إشارة إلى عقوبات مباراة السوبر الأخيرة التى شهدت خروجا على النص وتم على إثرها إيقاف كل من محمود كهربا لاعب الأهلى 10 مباريات ونفس الأمر لإمام عاشور لاعب الزمالك، بجانب ايقاف شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات، حيث شهدت الأيام الماضية أنباء عن تحركات الأهلى والزمالك لتخفيف العقوبات.

وأصدرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بياناً رسمياً، بمناسبة عودة مسابقة الدورى اليوم بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت خلاله تقديم الشكر لكل الجهات المعنية لعودة الحياة الطبيعية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووعدت بتحقيق العدالة لإنهاء المسابقة فى موعدها.

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وجاء نص البيان كالتالى: "بمناسبة استئناف مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم يتوجه الاتحاد المصري لكرة القدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع الهيئات ذات الصلة وفي مقدمتها رئيس مجلس الوزراء على قرار عودة النشاط الرياضي ، كما يخص بالشكر كل من وزيري الشباب والرياضة والصحة وجميع الجهات والهيئات ذات الصلة التي سارعت للاستجابة إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تعود الحياة مجددا مع الإلتزام بتقديم كافة أنواع الرعاية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

إن الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يذكر بكل فخر واعتزاز ما أنجزته الدولة المصرية لنصل إلى هذه الحالة الإيجابية في وقت ظن فيه الكثيرون استحالة هذه العودة مجددا ، ونحن نذكر ذلك فإننا في الوقت نفسه ننعي كل ضحايا هذا الفيروس اللعين ونشد على أيدي أحبائهم .

كما يهم الاتحاد المصري لكرة القدم بهذه المناسبة التأكيد على عودة المسابقة الأولى المحلية للكرة المصرية بكامل وهجها وعزمه الأكيد على انهائها بإذن الله بكل جدية واحترام للكرة المصرية التي تستحق من جميع العاملين بها أن تتضافر جهودهم لتحقيق هذا الهدف.

إن هذا الظرف الاستثنائي الذي مرت به مسابقة الدوري لهذا الموسم 19-2020 لن يثني الاتحاد المصري أو أي من لجانه وإدارته التي تشارك في تنظيم المسابقة عن التمسك بمبادئ العدالة والنزاهة التي بدأت على أسسها ، وفي مقدمتها سريان جميع العقوبات المفروضة قبل التوقف الاضطراري للنشاط.