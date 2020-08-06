شكرا لقرائتكم الأهلي يؤكد جاهزية حمدي فتحي لمواجهة إنبي بعد التعافي من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للأهلي أن حمدي فتحي لاعب الفريق جاهز للمشاركة في مباراة إنبي المقرر لها الأحد المقبل في الدوري والتى تُعد الأولى للفريقين بعد عودة الدوري الذى تم تجميده أشهر طويلة بسبب "جائحة" كورونا، موضحاً أن اللاعب تعافي تماماً من فيروس كورونا الذى أُصيب به منذ فترة وبات جاهزاً للمشاركة في المباريات بعدما إنتظم في تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية وقال الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود أن مشاركة اللاعب من عدمها في "يد" الجهاز الفني لفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر .

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على صعيد أخر، كشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن الجيش الأبيض سيقوم بركلة البداية لمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى اليوم تكريماً لهم على دورهم فى جائحة كورونا، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "سأتواجد اليوم فى برج العرب للمشاركة فى الترتيب لأول مباراة فى الدوري بزمن الكورونا بين الزمالك والمصرى، واتحاد الكرة قرر أن يقوم بركلة البداية للقاء مجموعة من الأطباء بالبالطو الأبيض سيقومون بتطهير الكرة ثم يغادرون الملعب قبل بداية المباراة فى محاولة لتكريم الجيش الأبيض الذى كان حائط الصد المنيع للمصريين فى جائحة كورونا" ، وأضاف محمد سلطان، "نتائج مسحة كورونا للزمالك والمصرى وحكام اللقاء جاءت سلبية وعلى الفور تم إرسالها للجنة المسابقات لاعتماد دخول عناصر المباراة للملعب بعد التأكد من سلبية مسحاتهم وهو الأمر الذى سيكون متواجد قبل كل مباراة".

وتابع رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، "المراقب الطبى سيكون موجود قبل مباراة الزمالك والمصرى بساعتين ليتأكد من تطهير الملعب ويتواصل مع الجهاز الطبى بالناديين أول بأول".