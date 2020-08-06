أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن محمود الخطيب ليس ابن القلعة الحمراء، ولكن من أبناء نادي النصر.
وقال يونس خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten": الخطيب ليس من أبناء النادي الأهلي وكان سينضم لنادي الإسماعيلي وشارك فى التدريبات، وذلك قبل انضمامه للقلعة الحمراء.
وأضاف: البعض يندهش من أنني لعبت بالنادي الأهلي وهؤلاء يحصلون على أموال مقابل الهجوم على شخصي".
وتابع: ما يحدث فى الأهلي الآن لم يحدث منذ عام 1968، ولم أري طوال تاريخي أن هيبة القلعة الحمراء تضيع مثلما يحدث فى عهد محمود الخطيب".
وأكد "يونس" ان قرارات مجلس محمود الخطيب أثرت على هيبة النادي الأهلي، وكل التقدير لتركي الشيخ ولكن ما حدث معه هراء.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى يونس: الخطيب مش ابن النادي الأهلي..وقراراته أضاعت هيبة القلعة الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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