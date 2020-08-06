شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لعمر كمال عبد الواحد لحسم مشاركته أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عمر كمال عبد الواحد نجم خط وسط المصري صباح اليوم الخميس لاختبار طبي عن طريق الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور شادي السعدني وذلك لتحديد مدى إمكانية لحاقه بمباراة اليوم أمام الزمالك وذلك بعد شعور اللاعب بشد في العضلة الأمامية ، حيث ينتظر الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق العشري نتائج الاختبار لتحديد مدى إمكانية الدفع باللاعب في اللقاء ، خاصًة وأن اللاعب يعد أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في عدد من مراكز خطي الدفاع والوسط.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم عدد كبير من الاعمدة الرئيسية في تشكيلة كارتيرون ، حيث يغيب كلا من طارق حامد وأوباما للإصابة والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم جناحى الفريق الأبيض عقب عودتهما اليوم، إلى القاهرة، بعد فترة طويلة من التواجد فى المغرب طوال فترة وباء كورونا، كما يغيب عن الزمالك كلا من شيكابالا وإمام عاشور نظرا لإيقافهما على خلفية أحداث مباراة السوبر المصرى الشهيرة.

أما بالنسبة للمصري فقد نجح طارق العشرى المدير الفنى للفريق فى إيصال اللاعبين لأعلى فورمة للمباريات بعدما خاض معسكرا ناجحا ببرج العرب لمدة 10 أيام خاض فيه أربع مباريات واستطاع عمل توليفة جديدة من اللاعبين بالإضافة لتأهيل بعض اللاعبين المصابين على رأسهم أحمد مسعود حارس المرمى وعماد فتحى العائد من إصابة بالرباط الصليبى .

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ويعول العشرى كثيرا على لاعبى الحرس القديم بصفوف الفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعينه على التقدم خطوة نحو المنافسة على المربع الذهبى خاصة وأن الفريق مازال لديه مباراة أخرى مؤجلة وفى حالة الفوز بهما سيدخل بقوة زمرة الأندية التى تنافس على المربع الذهبى .

وعقد طارق العشرى أكثر من جلسة مع اللاعبين وحثهم على بذل أقصى ما فى وسعهم خلال تلك المباراة من أجل خطف الثلاث نقاط فى ظل الغيابات الكثيرة داخل صفوف الفريق الأبيض والتى تجعل المباراة فى المتناول ، فى الوقت الذى يغيب في الثنائى مفتاح طقطق وسعيدو صنبورى من المصرى لعدم الإلتزام ورغبة العشرى فى وضع حد لتلك الحالة قبل الدخول فى زمرة مباريات الدورى .