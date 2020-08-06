شكرا لقرائتكم برشلونة في ورطة.. مفاوضات تجديد عقد تير شتيغن تتوقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير إعلامية يوم الأربعاء أن المفاوضات بين برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني وحارسه الألماني الدولي مارك أندري تير شتيغن توقفت تماماً بعدما فشل الطرفين بالوصول إلى اتفاق.

وانتقل تير شتيغن إلى برشلونة صيف 2014 قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وساهم مع الفريق في موسمه الأول بالفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الملك عندما كان الحارس الأساسي، بينما حمى التشيلي كلاوديو برافو حماية مرمى الفريق في بطولة الدوري التي فاز بها، وتحول شتيغن إلى أساسي في 2016 عندما رحل زميله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشفت إذاعة " كوبي" يوم الأربعاء أن المفاوضات بين الطرفين "تجمدت" تماماً، إذ يرغب الحارس الألماني (28 عاماً) بمميزات أفضل من عقده الحالي الذي ينتهي نهاية موسم 2021-2022.

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ولم يعط مارك أندري أية إجابة حول تمديد تعاقده مع النادي، إذ اكتفى بالقول "سنرى ما يحدث في المستقبل" وذلك بعد سؤاله من الصحافيين حول مصيره مع النادي الإسباني.

وخاض تير شتيغن 234 مباراة مع برشلونة في مختلف البطولات منذ وصوله في 2014، تلقى خلالها 213 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة في 100 مباراة.

وفاز الحارس الألماني بالدوري الإسباني 4 مرات، ومثلها في كأس الملك، و3 مرات كأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى بطولة القارات 2017 مع منتخب بلاده.