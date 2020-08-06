عصام الحضري: قرار رحيلي من الاهلي كان غلط..وجوزيه كان "بيضغطني"

أكد الكابتن عصام الحضري حارس مرمى فريق الأهلي الأسبق بأن قرار رحيله عن صفوف الفريق الأحمر والانتقال إلى سيون السويسري كان أكبر غلط.

وأضاف "الحضري" خلال لقائه ببرنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار": أعترف بكوني أخطأت بالفعل في قرار الرحيل عن الأهلي ولكن كان لابد أن أرحل فكان على شخصي ضغوطات كثيرة وكان أبرزها من مانويل جوزيه حيث سحب مني الشارة في أكثر من مرة فضلا عن بعض المواقف الأخرى على مدارسنوات والتي جعلتني أكون مضغوطا كثيرا لذلك رحلت عن الفريق".

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وتابع: أعترف بكوني اتخذت قرار متسرع بالرحيل عن الأهلي ولكن الخطأ ليس عيباً فالكل يخطأ وتحملت الكثير من الضغوطات.

واختتم "عصام الحضري"حديثه قائلا: قدمت مباريات قوية في سيون ولم أفشل عكس ما يتردد ولكني أعترف أنني تسرعت في الرحيل عن صفوف الأهلي.