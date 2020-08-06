أكد الكابتن عصام الحضري حارس مرمى فريق الأهلي الأسبق بأن قرار رحيله عن صفوف الفريق الأحمر والانتقال إلى سيون السويسري كان أكبر غلط.
وأضاف "الحضري" خلال لقائه ببرنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار": أعترف بكوني أخطأت بالفعل في قرار الرحيل عن الأهلي ولكن كان لابد أن أرحل فكان على شخصي ضغوطات كثيرة وكان أبرزها من مانويل جوزيه حيث سحب مني الشارة في أكثر من مرة فضلا عن بعض المواقف الأخرى على مدارسنوات والتي جعلتني أكون مضغوطا كثيرا لذلك رحلت عن الفريق".
وتابع: أعترف بكوني اتخذت قرار متسرع بالرحيل عن الأهلي ولكن الخطأ ليس عيباً فالكل يخطأ وتحملت الكثير من الضغوطات.
واختتم "عصام الحضري"حديثه قائلا: قدمت مباريات قوية في سيون ولم أفشل عكس ما يتردد ولكني أعترف أنني تسرعت في الرحيل عن صفوف الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر عصام الحضري: قرار رحيلي من الاهلي كان غلط..وجوزيه كان "بيضغطني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.