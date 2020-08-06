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طارق يحيى: هل فلوس قطاعات الناشئين حرام والدورى الممتاز حلال؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، إن هناك تناقضا كبيرا في قرارات المسئولين عن إدارة الكرة المصرية، بعد الإصرار على إلغاء مسابقات الناشئين، والإصرار نفسه على استكمال مسابقة الدوري ترضية لناد معين، قائلا:  "اللاعيبة اللى هتلعب المسابقة من بكرة مفيش حد يخاف عليها؟، كل ما نتكلم عن إلغاء المسابقة يقولوا الزملكاوية خايفين وعندهم عقدة اضطهاد".

 

وأوضح طارق يحيى، خلال تصريحات تليفزيونية فى قناة الزمالك، أن العديد من فرق الناشئين بالنادي الأبيض تتصدر مسابقاتها منها فريق 2001 وفريق 2004 وكان الزمالك الأقرب للتتويج بها، متسائلا: "هي فلوس قطاعات الناشئين حرام عشان نلغى مسابقاتهم، والدوري الممتاز حلال فمش هنلغي المسابقة، وفي بيان إلغاء مسابقات الناشئين قالوا حفاظا على الناشئين، زي ما تكون هتيجي للناشئين ومش هتيجي لمسابقة الدوري الممتاز، اديني عقلك".

 

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ويقص الزمالك غدا شريط استئناف بطولة الدورى، حيث يلتقى مع المصرى البورسعيدى في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر، ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة برصيد 31 نقطة جمعها من إجمالى 16 مباراة خاضها الفريق.

 

وتولى كارتيرون المهمة مع الفريق الأبيض منذ 246 يوما وبالتحديد يوم 3 ديسمبر من العام الماضى، خلفا للصربى ميتشو، وتحديدًا فى يوم 3 ديسمبر 2019، نجح خلالها فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والسوبر المصرى، الأولى على حساب الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما فبراير الماضى على استاد الغرافة القطرى، حيث حل الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة الكونفدرالية، فيما شارك الفريق التونسى باعتباره بطلاً لدورى أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية للبطولتين.

 

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