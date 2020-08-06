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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يعلن انضمام بن شرقي وأوناجم لمعسكر البرج بعد الخضوع لمسحة كورونا ، والأهلى يفتح تحقيقًا مع سيد عبد الحفيظ بسبب أزمة رمضان صبحى، واتحاد الكرة يقرر صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية.

الزمالك يعلن انضمام بن شرقي وأوناجم لمعسكر البرج بعد الخضوع لمسحة كورونا

يجرى الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الزمالك، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا بأحد المراكز الطبية المتخصصة وذلك بعد وصولهما إلى القاهرة صباح اليوم، ومن المنتظر أن ينضم الثنائى لمعسكر الفريق الأبيض ببرج العرب مساء اليوم.

محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والمصرى غدا..وأمين عمر للـvar

أعلنتت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ، أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الزمالك والمصرى غدا والمقرر إقامتها باستاد الجيش ببرج العرب في مسابقة الدورى الممتاز

اتحاد الكرة يقرر صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية خلال الفترة المقبلة بعد أن تم صرف مستحقات الحكام كاملة لأول مرة في تاريخ الحكام والتي وصلت إلي 15 مليون جنيه تم صرفها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة علي أن يتم صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية علي حسب اللائحة الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا.

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الاهلى يفتح تحقيقا مع سيد عبد الحفيظ بسبب أزمة رمضان صبحى

يعانى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من أزمة دفاعية قوية قبل مواجهة إنبي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى بطولة الدوري العام.. حقق فريق سموحة الفوز على نظيره طنطا بنتيجة 2/0 فى المباراة الودية الأولى، التى جمعت الفريقين بمقر النادى السكندرى ضمن الاستعدادات النهائية لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.. سموحة يفوز على طنطا 2/0 فى الودية الأولى