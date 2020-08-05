شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الدوري المصري منقوص ومشبوه ومريض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيي نجم الزمالك السابق إن هناك تناقض كبير في قرارات المسؤولين عن إدارة الكرة المصرية، بعد الإصرار على الغاء مسابقات الناشئين، والإصرار نفسه على استكمال مسابقة الدوري ترضية لناد معين.

وأضاف يحيي خلال تقديمه لبرنامج زملكاوي على فضائية النادي الأبيض، اليوم الأربعاء: "اللاعيبة اللى هتلعب المسابقة من بكرة مفيش حد يخاف عليها؟، كل ما نتكلم عن الغاء المسابقة يقولوا الزملكاوية خايفين وعندهم عقدة اضطهاد".

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وتابع نجم الزمالك السابق، أن العديد من فرق الناشئين بالنادي الأبيض تتصدر مسابقاتها منها فريق 2001 وفريق 2004 وكان الزمالك الأقرب للتتويج بها، متسائلا: "هي فلوس قطاعات الناشئين حرام عشان نلغي مسابقاتهم، والدوري الممتاز حلال فمش هنلغي المسابقة".

وختم يحيي:" في بيان الغاء مسابقات الناشئين قالوا حفاظا على الناشئين، زي ما تكون كورونا هتيجي للناشئين ومش هتيجي لمسابقة الدوري الممتاز، اديني عقلك".