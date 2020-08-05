شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي والزمالك بدوري شباب كرة اليد 2000 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق شباب كرة اليد مواليد 2000 بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني صابر حسين، على نظيره الأوليمبي بنتيجة 36- 28، في إطار الجولة السادسة من المرحلة الثانية بالمجموعة الأولى من الدوري.

وضمن إطار نفس المجموعة، فاز الحوار على جزيرة الورد بنتيجة 24- 21، كما فاز سبورتنج على جاره سموحة بنتيجة 27- 26.

أما فيما يخص المجموعة الثانية، ففاز الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 33- 19، وضمن إطار نفس المجموعة، حقق الفيوم الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 10- 0 نظرًا لإنسحاب الأخير.