شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي والزمالك بدوري شباب كرة اليد 2000 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق شباب كرة اليد مواليد 2000 بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني صابر حسين، على نظيره الأوليمبي بنتيجة 36- 28، في إطار الجولة السادسة من المرحلة الثانية بالمجموعة الأولى من الدوري.
وضمن إطار نفس المجموعة، فاز الحوار على جزيرة الورد بنتيجة 24- 21، كما فاز سبورتنج على جاره سموحة بنتيجة 27- 26.
أما فيما يخص المجموعة الثانية، ففاز الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 33- 19، وضمن إطار نفس المجموعة، حقق الفيوم الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 10- 0 نظرًا لإنسحاب الأخير.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,640
-
تعافي
44,066
-
وفيات
4,888
كانت هذه تفاصيل خبر فوز الأهلي والزمالك بدوري شباب كرة اليد 2000 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.