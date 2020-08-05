شكرا لقرائتكم خبر عن «موراى» يخاطر من أجل البطولات الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب نجم التنس البريطانى، آندى موراى، ضمانات بعدم خضوع اللاعبين للحجر الصحى الإجبارى لدى عودتهم إلى أوروبا من الولايات المتحدة، بعد المشاركة فى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس فى الشهر المقبل. وخلال البطولة الكبرى التى ستقام على ملاعب فلاشينج ميدوز الصلبة بنيويورك ما بين 31 أغسطس الجارى و13 سبتمبر المقبل، قرر الاتحاد الأمريكى للتنس منظم البطولة تطبيق إجراءات وقائية وصحية صارمة للغاية تجنبا لانتقال العدوى. وستقام بطولة وسترن آند ساذرن فى نيويورك أيضا ما بين 20 و28 أغسطس الجارى، وستكون بمثابة استعداد للبطولة الكبرى بعد أن تقرر نقلها من سينسناتى هذا العام بسبب تفشى العدوى حول العالم.

وستمنع إجراءات الحجر الصحى الإجبارى اللاعبين واللاعبات من المشاركة فى بطولات على الملاعب الرملية من المقرر إقامتها فى أوروبا قبل بطولة فرنسا المفتوحة، التى تنطلق فى نهاية سبتمبر المقبل.

وأبرز بطولتين على الملاعب الرملية قبل فرنسا المفتوحة هما مدريد المفتوحة (13- 20 سبتمبر)، وروما المفتوحة (20- 27 سبتمبر).

وفى حين لا تلزم السلطات الإسبانية القادمين بالخضوع للحجر الصحى الإجبارى، فإن إيطاليا تلزم المسافرين القادمين من الولايات المتحدة بحجر صحى إلزامى لمدة 14 يوما. ويقول الاتحاد الأمريكى للتنس إن المنظمين يعملون على حل هذه المشكلات مع السلطات المعنية.

وقال موراى فى تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام بريطانية: «فهمت أن هذه الأمور سيتم تسويتها قبل أن نسافر إلى أمريكا، لكن الوضع ربما يتغير خلال آخر ١٠- ١٢ يوما، نأمل أن تؤكد السلطات للاعبين قبل السفر إلى أمريكا عدم خضوعهم للحجر الصحى لمدة أسبوعين عند العودة». وتابع «إذا سارت الأمور على هذا النحو، وإذا قدمت أداء جيدا فى أمريكا المفتوحة فلن تضطر إلى الوصول يوم الأحد قبل يوم واحد من انطلاق فرنسا المفتوحة، لأن هذا لن ينفع». وزاد عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس فى الولايات المتحدة على 4.68 مليون حالة إلى جانب أكثر من 155 ألف وفاة.

ولم يشارك موراى (33 عاما) المصنف الأول عالميا سابقا وصاحب ثلاثة ألقاب كبرى فى أى بطولة رسمية منذ نوفمبر الماضى بسبب مشكلات فى الفخذ لكنه شارك فى بعض المباريات الاستعراضية مؤخرا.

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