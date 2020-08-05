شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من اتحاد الكرة عن أزمة «كهربا» والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استفسر مسؤولو الأهلي، من وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن تطورات الشكوى المتبادلة بين جناح الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم، وناديه الأسبق الزمالك.

كهربا رحل عن الزمالك في يونيو الماضي، مُدعيًا بأن عقده انتهى، وهو ما نفاه الزمالك مؤكدًا بأن عقد اللاعب ينتهي بعد 3 مواسم مقبلة، وأتجه الطرفين للاتحاد الدولي لكرة القدم.

واستفسر الأهلي من العطار عن تطورات هذه القضية، وهل الفيفا تواصل مع الاتحاد أم لا بشأن هذا الأمر.

وأخطر العطار مسؤولي الأهلي، بأن ليس هناك جديد من الفيفا بشأن هذا الأمر، وفور وجود تطورات سيتم اخطار القلعة الحمراء بها.