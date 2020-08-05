شكرا لقرائتكم الدوري الأوروبي: كوبنهاغن وشاختار يبلغان دور الثمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص فريق كوبنهاغن الدنماركي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه على باشاك شهير التركي 3 - صفر، اليوم الأربعاء، في إياب دور الستة عشر من المسابقة، والتي شهدت تأهل شاختار دونتيسك الأوكراني إلى الدور ذاته عقب فوزه 3 - صفر على فولفسبورغ الألماني.

وتأهل كوبنهاغن إلى دور الثمانية، بعد تفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 3 - 1، حيث خسر ذهابا صفر - 1 أمام الفريق التركي، فيما تأهل شاختار دونتيسك بتفوقه 5 - 1 في مجموع المباراتين، حيث كان قد فاز ذهابا 2 - 1 في ألمانيا.

وفي المباراة الأولى، تقدم كوبنهاغن في الدقيقة الرابعة عن طريق يوناس ويند، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 53.وفي الدقيقة 62 سجل راسموس فالك الهدف الثالث لكوبنهاغن.

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وفي المباراة الثانية سجل جيونيور مورايس الهدف الأول لشاختار دونتيسك في الدقيقة 89، قبل أن يضيف مانور سولومون الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عاد مورايس ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وشهدت المباراة طرد الأمريكي جون بروكس مدافع فولفسبورغ، والجورجي دافيت كوتشولافا مدافع شاختار دونتيسك.