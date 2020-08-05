شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الفلسطيني يعلن انطلاق الموسم الكروي الجديد 25 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشكل رسمي عن موعد إنطلاق الموسم الكروي الجديد بعد ايقافه خلال الفترة الماضية بسبب جائجة فيروس كورونا. وحدد الاتحاد الفلسطيني الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل موعدا لأنطلاق الموسم الجديد 2020- 2021 ويذكر أن أكثر الدوريات العالمية والعربية تم استئنافها بشكل طبيعي بعد توقف دام لاكثر من 4 شهور خلال الفترة الماضية . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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