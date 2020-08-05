شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مونديال اليد أول حدث عالمى يتم بثه من العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن جاهزية العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتى تقام يناير المقبل، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بها بنسبة 98%، بينما باقى الصالات وهى مجمع صالات استاد القاهرة، وبرج العرب، و6 أكتوبر تم الانتهاء من الإنشاءات بنسبة 80%، موضحاً أن الصالات الأربعة بها صالتان تضم 34 ألف كرسى، وهى إضافة جديدة للصروح الرياضية المصرية، والتى تعطى دعما لاستضافة البطولات العالمية بجانب الخبرات والإنشاءات.

وأضاف صبحى فى تصريحات إذاعية، أن العاصمة الإدارية جاهزة لاستقبال مونديال اليد، وسيكون أول حدث عالمى يتم بثه من العاصمة الإدارية هو كأس العالم لليد حال إقامتها فى موعدها، موضحاً أن القرعة ستقام يوم 5 سبتمبر بمتحف الحضارات بمشاركة 34 دولة على مستوى العالم، وستخرج بصورة تليق باسم مصر .

ووافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تطوير منظومة البوابة الإلكترونية للوزارة "بوابة مصر للشباب والرياضة" لتنطلق رسمياً بأربع لغات هى (العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحيلية) وذلك استعدادا لكأس العالم لكرة اليد التى تستضيفه مصر يناير المقبل، وكذا من أجل التواصل مع الشباب داخل مصر وخارجها .

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأن البوابة الإلكترونية هى منظومة إعلامية متكاملة (موقع إخبارى – إذاعة على الانترنت – قناه على اليوتيوب – صفحات للفيس بوك وتويتر وإنستجرام) تخدم شباب مصر فى الداخل والخارج وتكون جسراً للتواصل بين شباب مصر والعالم .