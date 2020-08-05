اتحاد العاصمة الجزائري يطالب الجهات الرياضية بتسوية مستحقات محترفه السابق

وجه نادي اتحاد العاصمة الجزائري، النداء إلى الجهات الرياضية و اتحاد كرة القدم ، عبر بيان رسمي بالتدخل وتسوية المستحقات المتأخرة تجاه المحترف الكونغولي السابق برانس إيبارا، خوف تحسباً لأي عملية احتيال قد

تتم من قبل اللاعب أو وكيله.وطالب النادي الجزائري، الاتحاد بأن يتم إرسال جزء من مكافأة الكاف لنادي اتحاد العاصمة بعد التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة، إلى اللاعب أو وكيله، من أجل تسوية الأمر.يذكر أن الاتحاد الدولي للعبة فيفا، قد قرر حرمان اتحاد العاصمة من إبرام أية صفقات جديدة في فترة الانتقالات الحالية بسبب عدم تلقي المحترف الكونغولي الذي مثل الفريق الجزائري موسم 2018 - 2019، لمستحقاته المتأخرة.