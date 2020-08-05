رياضة | لوشيسكو يُعلن تشكيل الهلال لمواجهة النصر في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لوشيسكو يُعلن تشكيل الهلال لمواجهة النصر في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رزافان لوشيسكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة النصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

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عبدالله المعيوف، محمد البريك، البليهي، جانغ هيون سو، الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو، جوفينكو، بافتيمبي جوميز

وينطلق اللقاء الذي يجمع بين الهلال صاحب المركز الأول في جدول ترتيب برصيد51 نقطة، والنصر صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل الهلال اللقاء بالطاقم الأبيض، بينما يرتدي النصر الطقم الأزرق الكامل، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل.