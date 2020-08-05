رياضة | وزير الرياضة: سعيد بعودة الحياة الرياضية مرة أخرى.. وشكرًا لجميع المؤسسات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: سعيد بعودة الحياة الرياضية مرة أخرى.. وشكرًا لجميع المؤسسات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بعودة النشاط الرياضي في مصر مرة أخرى بعد توقف دام لمدة 4 أشهر بسبب جائحة كورونا.
وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة أون سبورت :"شعوري مثل أي مصري، فالرياضة وتحديدا كرة القدم تعتبر ترمومتر يعبر عن المجتمعات".
وأضاف :"نحن كحومة نجحنا في توفير الظروف وهذا هو دورنا ونجم الأراء وكل شخص يقوم بدوره".
وزاد :"الحمد لله الأمور تمت على خير بالنسبة لعودة الدوري، فالنشاط هو شريان الحياة الذي عاد مرة أخرى".
وتابع :"لو هناك أي أمور طارئة فسيتم إعادة النظر وفقا لتقدير إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزارء".
وأتم حديثه :"سعيد للغاية بعودة الحياة الرياضية مرة أخرى مع ضرورة الحذر المحسوب وأشكر جميع المؤسسات الرياضية".