رياضة | وزير الرياضة: سعيد بعودة الحياة الرياضية مرة أخرى.. وشكرًا لجميع المؤسسات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: سعيد بعودة الحياة الرياضية مرة أخرى.. وشكرًا لجميع المؤسسات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بعودة النشاط الرياضي في مصر مرة أخرى بعد توقف دام لمدة 4 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة أون سبورت :"شعوري مثل أي مصري، فالرياضة وتحديدا كرة القدم تعتبر ترمومتر يعبر عن المجتمعات".

وأضاف :"نحن كحومة نجحنا في توفير الظروف وهذا هو دورنا ونجم الأراء وكل شخص يقوم بدوره".

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وزاد :"الحمد لله الأمور تمت على خير بالنسبة لعودة الدوري، فالنشاط هو شريان الحياة الذي عاد مرة أخرى".

وتابع :"لو هناك أي أمور طارئة فسيتم إعادة النظر وفقا لتقدير إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزارء".

وأتم حديثه :"سعيد للغاية بعودة الحياة الرياضية مرة أخرى مع ضرورة الحذر المحسوب وأشكر جميع المؤسسات الرياضية".