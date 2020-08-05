الامارات | النمساوي هاسنهوتل مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن النمساوي هاسنهوتل مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز النمساوي رالف هاسنهوتل المدير الفني لفريق ساوثهامبتون، بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليصبح أول مدرب نمساوي ينال هذه الجائزة.

وذكر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أن مدرب ساوثهامبتون فاز بالجائزة بعد أن قاد الفريق دون تلقي أي هزيمة خلال شهر وليو الماضي، والذي بدأ بالفوز على مانشستر سيتي وصيف البطل بنتيجة 1 / صفر.

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وأضاف الموقع أن الفوز على سيتي تبعه ثلاثة تعادلات متتالية، منها التعادل مع مانشستر يونايتد في ملعب "أولد ترافورد".

وتابع أن الفريق (52عاما) في منافسة مع باقي المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الشهر، وهم الإسباني جوسيب جوارديولا (مانشستر سيتي) والبرتغالي جوزيه مورينيو (توتنهام) وديفيد مويز (ويستهام يونايتد) وأولي جونار سولشاير (مانشستر يونايتد).

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