شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في المقاولون قبل استئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام علي الكرة، وجود أزمة بصفوف الفريق قبل بدء استئناف مباريات الدوري الممتاز بسبب الإصابات. وأكد أن الفريق يعاني من وجود أكثر من لاعب اساسي مصاب علي رأسهم معروف يوسف، وابراهيم عادل وعبد الرحمن فاروق مشيرًا إلي أن لاعبان منهم علي الأقل لن يلحقا بأول مباريات الفريق بالدوري أمام سموحة. وأكد المشرف علي الكرة ثقته في قدرة الجهاز الفني علي توفير بديل وتخطي هذه الازمة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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