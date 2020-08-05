شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المصري .. العشرى يرفض المجازفة بعماد فتحى في مواجهة الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى المجازفة بالدفع بعماد فتحى صانع ألعاب الفريق فى لقاء الفريق المقبل أمام الزمالك فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة العشر للدورى والمقرر إقامتها باستاد برج العرب غدا الخميس .. وكان عماد فتحى أصيب فى بداية الموسم بالرباط الصليبى وقام بإجراء العملية الجراحية بألمانيا وعاد للتدريبات الجماعية للفريق البورسعيدى بشكل منتظم بداية من الأحد المقبل ، وعقد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى اجتماعا مطولا معه هناه على العودة وطالبه بعدم الاستعجال خاصة وأنه يعد أحد الركائز التى سيعتمد عليها المدير الفنى فى المباريات المقبلة وهو ما تفهمه اللاعب مؤكدا أنه لن يتعجل العودة وأنه يسير طبقا لبرنامج تدريبى وضعه طبيب الفريق .

من ناحية أخرى أكد عبدالظاهر السقا أن طارق العشري يسعى للوصول إلى مركز متقدم في مسابقة الدوري، مشيرا إلى أن مواجهة الزمالك ستكون صعبة للغاية، وقال عبدالظاهر السقا عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: " قمنا بإجراء مسحة طبية اليوم، استعدادا لمباراة الزمالك في الدوري المصري، كان لدينا حالة واحدة فقط، أحد عمال غرفة الملابس".

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وأضاف: "انهينا آخر مراحل فترة الإعداد، و طارق العشري قام بتجهيز الفريق بشكل جيد، وهو يهتم بالنواحي الدفاعية، لدينا غيابات أمام الزمالك وهم مفتاح طقطق وسعيدو سيمبوري".

وواصل السقا:" مجلس الإدارة قام بتسديد دفعة من المستحقات للاعبين قبل العيد، وهو أمر جيد في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي".