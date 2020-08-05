رياضة | قبل مواجهات الأهلي والزمالك.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل مواجهات الأهلي والزمالك.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف غدًا الخميس مباريات النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد فترة توقف طويلة دامت أكثر من 5 شهور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ويلتقي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي غدا الخميس، في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة 14 من الدوري.

بينما يواجه الأهلي نظيره إنبي يوم 9 أغسطس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يحتل المقاولون المركز الثاني بـ33 نقطة، ويتواجد بيراميدز بالمركز الثالث بـ32 نقطة، ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل استئناف البطولة:-

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 13 هدفًا

2- محمد شريف (إنبي) 9 أهداف

3- سيف الدين الجزيري (المقاولون / تونس) 7 أهداف

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4- وليد سليمان (الأهلي) 6 أهداف

5- حسام حسن (سموحة) 6 أهداف

6- حسين الشحات (الأهلي) 5 أهداف

7- مصطفي محمد (الزمالك) 5 أهداف

8- أحمد زيزو (الزمالك) 5 أهداف

9- محمد سالم (المقاولون العرب) 5 أهداف

10- محمد سمير (المقاولون العرب) 5 أهداف

11- جونيور أجايي (الأهلي) 5 أهداف

12- فادي فريد (أسوان) 5 أهداف.