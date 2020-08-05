رياضة | برشلونة يتخلى عن 6 لاعبين من أجل تمويل الصفقات الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتخلى عن 6 لاعبين من أجل تمويل الصفقات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة يستعد للتضحية بالعديد من اللاعبين، من أجل الدخول في سوق الانتقالات الصيفية، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة يستعد للإطاحة بكل من فيليب كوتينيو ورافينيا وتوديبو، المعارين وبيعهم بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

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وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يفكر أيضًا وفي بيع كل من إيفان راكيتيتش ومارتن برايثوايت وصامويل أومتيتي، ولديهم العديد من العروض للرحيل.

وأشارت الصحيفة، أن هدف برشلونة هذا الصيف هو التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، والمدافع الشاب إريك جارسيا لاعب فريق مانشستر سيتي.

وكان العملاق الكتالوني قد نجح في التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، وترينكاو لاعب فريق سبورتنج براجا.